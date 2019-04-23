「韓國小野馬」金泫雅在認愛師弟E'Dawn(金曉鐘)後，除了愛的高調更常曬出性感照，近日她更在練習室145度開合曬出又直又白的長腿，讓粉絲大吃冰淇淋。

泫雅145度曬出「直白腿」。（圖／翻攝自泫雅IG）

認愛風波後，泫雅與E'Dawn離開原公司加入PSY成立的新經紀公司，近期的幾個廣告也都讓人大開眼界，前陣子跟美妝品牌合作的泫雅，甚至直接露出「內在美」，相當露骨。

泫雅145度曬出「直白腿」。（圖／翻攝自泫雅IG）

她也常在社群網站上曬出大膽風格，不管是性感服裝還是露出長腿。但粉絲還是期待她的音樂作品，希望她能早日回歸歌壇。

(中時電子報)