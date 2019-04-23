泫雅練習室145度開合 曬出「直白腿」 12:202019/04/23 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國小野馬泫雅近日在IG曬出練習室照片，一雙長腿開合引熱議。（圖／翻攝自泫雅IG） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 「韓國小野馬」金泫雅在認愛師弟E'Dawn(金曉鐘)後，除了愛的高調更常曬出性感照，近日她更在練習室145度開合曬出又直又白的長腿，讓粉絲大吃冰淇淋。 泫雅145度曬出「直白腿」。（圖／翻攝自泫雅IG） 認愛風波後，泫雅與E'Dawn離開原公司加入PSY成立的新經紀公司，近期的幾個廣告也都讓人大開眼界，前陣子跟美妝品牌合作的泫雅，甚至直接露出「內在美」，相當露骨。 泫雅145度曬出「直白腿」。（圖／翻攝自泫雅IG） 她也常在社群網站上曬出大膽風格，不管是性感服裝還是露出長腿。但粉絲還是期待她的音樂作品，希望她能早日回歸歌壇。 (中時電子報) #泫雅 #美腿 #性感 #韓國 也許您會感興趣 推薦閱讀 無法理解！泫雅公然正面掀裙露內褲任人看 13:542019/04/17 爆深夜曖昧小11歲男星「白月光」秦嵐還原狀況 16:532019/04/17 吳承洋行李驚見「兔兔髮帶」 陳廷軒抱熊才入睡 15:232019/04/18 王可元揮別陰暗 變身時尚小鮮肉 04:102019/04/20 《宮心計》女星死纏爛打爆外遇！起底許志安小三 15:522019/04/16 少時甜美隊長解鎖了！狂舞一抬手激露「黑黑的」 14:362019/04/22 玄彬 SO NICE 掛心震災盼見台粉 05:532019/04/20 娛樂熱門新聞 彭文正《政經》最後一集腰斬！慘烈停播過程全曝光 - 娛樂 彭文正擬當「義工」保節目 胡婉玲酸「他」已應徵上 - 娛樂 無預警被腰斬！《政經》最後一集收視出爐 - 娛樂 到國外遊玩遭歧視 理科太太：被欺負要說出來 - 娛樂 鄭秀文po「小三運動片」 網曝：當時就知道怪怪的 - Styletc 樂時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。