發展 AI武器 陸太空清道夫用途多 12:242019/04/23 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長征三號乙運載火箭發射衛星升空的資料照。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遨龍一號 據最近解密的文件與參與專案的科學家揭露，從2008年起，中國大陸科學家就在運用清道夫衛星計畫的技術，發展靠人工智慧（AI）驅動的新型武器系統。 據《南華早報》（South China Morning Post）23日報導，這些小型衛星有些還不到10公斤，它們能捕捉靠近地球軌道的廢棄太空船。 而3眼感測器能讓它們判斷目標的形狀，相對速度與隨機旋轉角度，一旦目標進入20公分的範圍內，機械手臂便會加以鎖定。 (中時電子報) #AI #衛星 #太空 #武器 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 最快20馬赫！陸高超音速飛彈獲突破 15:332019/04/19 陸002艦料缺席423閱兵 055驅逐艦領銜 08:372019/04/21 超趕俄蘇-35 陸殲-11D要當殲-20搭檔 10:112019/04/22 可打200公里外目標 陸055艦是防空高手 16:532019/04/22 亮舷號101 陸055大驅服役海上閱兵首秀 10:302019/04/23 軍事熱門新聞 美禁售F35 土耳其威脅引進俄國戰機 - 軍事 亮舷號101 陸055大驅服役海上閱兵首秀 - 海軍 越戰軼聞：加油機超愛的「龐德女郎」F-105D - 軍事 美兩棲攻擊艦將全面改為搭載F35B輕航母 - 軍事 美軍步槍大變革 6.8公釐武器將取代M4 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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