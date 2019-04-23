遨龍一號

據最近解密的文件與參與專案的科學家揭露，從2008年起，中國大陸科學家就在運用清道夫衛星計畫的技術，發展靠人工智慧（AI）驅動的新型武器系統。

據《南華早報》（South China Morning Post）23日報導，這些小型衛星有些還不到10公斤，它們能捕捉靠近地球軌道的廢棄太空船。

而3眼感測器能讓它們判斷目標的形狀，相對速度與隨機旋轉角度，一旦目標進入20公分的範圍內，機械手臂便會加以鎖定。

(中時電子報)