台北、新北垃圾袋互收政策於「柯侯會」中敲定，5月1日起實施，並訂定雙北專用垃圾袋互收作業原則。北市環保局長劉銘龍今表示，確定5月可順利施行，近期也針對清潔人員及領班進行教育宣導，以期新政策順利推廣。

北市議會今舉行警衛部門報告，針對雙北垃圾袋將於5月1日上路，議員游淑慧質疑，由於新北垃圾處理費多了3成，過去曾有不肖廠商跨市偷運垃圾，未來兩市垃圾袋通用後，北市環保局如何稽查屬於新北的垃圾？

對此，劉銘龍表示，待清運業者的許可量由源頭管理，必須有委托清運的契約，有少數不肖業者會透過分裝、丟給垃圾車，對於這些俗稱「小蜜蜂」的業者，局處皆有登記造冊，數量若有異常增加，就會透過溯源追查，最重可停止業者的清潔權利。

劉銘龍表示，丟垃圾是民眾每一天的日常，雙北垃圾袋已經商談多年，這次新北願意降價，促成兩市可互用，確定5月1日可順利施行，並針對清潔人員進行教育宣導，以期新政策順利推廣。

另外，議員張斯綱指出許多校園接送區，家長為了一時方便讓汽機車怠速，導致周邊空氣品質不佳，也間接影響孩童健康。對此劉銘龍表示，將再與教育局跟交通局討論，加強接送孩童應熄火的宣導。

(中時 )