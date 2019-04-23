才剛被湖人開除，隨即成為國王新任總教練的華頓，這下子麻煩大了！華頓23日遭到《TMZ》爆料，曾在2016年在飯店房間內，性侵一名叫做凱莉田納特的洛杉磯女性體育記者，目前正跟老婆在洛杉磯度假的華頓，還未做出任何正式回應。

凱莉指控當時還在擔任勇士助教的華頓，要求她前往位在聖塔莫尼卡的飯店房間內，才願替她的新書寫序，沒想到當她走進房間，隨即被華頓推倒在床上企圖性侵，甚至強吻著她，直到她奪門而出，還能聽到華頓說：「很高興見到你！」

凱莉強調自己沒有把這件性侵醜聞曝光的原因，是想保住自己的飯碗，畢竟沒多久之後，華頓就接掌湖人兵符，兩人接觸機會更多，凱莉甚至爆料華頓就當沒事發生一樣，兩人見面之際還會用力擁抱凱莉，或是無視凱莉意願強吻。

不過這次華頓惹上的性侵醜聞是真是假，對於華頓的形象，都帶來相當大的負面衝擊，或許也讓國王高層認真思考，馬上招攬華頓擔任球隊新總教練的決定，到底是否正確？接下來就看華頓是否願意公開發表回應或反駁新聞稿了。

(中時電子報)