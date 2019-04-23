阮經天與楊冪首次合作古裝劇《扶搖》，甜蜜親密鏡頭不少。（圖／中天提供）

首次出演古裝劇就搭擋古裝劇女神楊冪，阮經天在中天娛樂台即將播出的全新古裝大戲《扶搖》中完美詮釋古裝版「高富帥」，前幾集就出現加碼裸上身抱楊冪的養眼鏡頭，結實身材加上迷人的小眼睛，將男主角天權國太子「長孫無極」一角演繹的既睿智帥氣又霸氣深情，讓人不愛上他都難。但談起顏值，阮經天卻謙虛地自認Hold不住「長孫無極」，究竟怎麼回事？

阮經天受訪時透露，「對我來講，男生好不好看，真的不是評斷長相，而是男孩子的性格，他做的事情，他選擇認真的東西，那才是決定他長得好看的關鍵。」用心看待自己演員的身份與每一個角色，將內在涵養看得比外在更重要，阮經天成功將《扶搖》男主角長孫無極詮釋得「從骨子裡帥出來」，再加上劇中大量的武打動作，更讓阮經天展現極致男人味，與楊冪甜死人不償命的感情對手戲，更是讓觀眾看了絕不嫌肉麻。

更多《扶搖》精彩內容，5月6日起每週一至週五晚間10時請鎖定中天娛樂台36頻道。

(中時電子報)