第二屆總統盃黑客松上月17日開跑，並已於4月21日截止提案。行政院科技會報辦公室今天表示，今年以「智慧國家」為題，共有來自五院、中央部會、地方政府、民間協會與法人等各界提案，總計達132件，將邀請民眾自即日起至5月1日可上網票選提案，民眾票選評分將佔初審總分數的30％。

科技辦並說，今年特別推出「公民許願池」，讓任何有想法的民眾可許願寫下點子，並鼓勵有意願和興趣的民眾認領並實現點子，達到全民「還願」。

科技辦指出，今年總統盃黑客松的民眾票選活動計票機制導入國際趨勢，使用「平方投票法」(Quadratic Voting)，是國內首次在政府層級引入創新投票方式，防止極端投票，避免全部票數灌在同一個選項。

所謂「平方投票法」，科技辦說，意指提供每位公民相同點數，以所得點數票選關心的各項議題。投票時以「票數的平方」計算所需點數，即投同一個選項的票數愈多，所花費的點數會愈高；舉例來說，投1票只需要1點，投2票需要4點，投3票則需要9點，依此類推。此方式能鼓勵民眾多了解不同項目，讓手持點數換算成選票達到最大效用，且避免將所有點數只投票給其中一項，造成票選結果失真。

科技辦指出，今年總統盃黑客松在地方政府的提案上表現相當踴躍，台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠等，更錄製影片放上首長臉書，上網公開拉票，鼓勵民眾投票支持解決地方問題。如台中市提出「Door to Door」的「i-Doors」資訊整合交通任意門的概念；嘉義縣為解決農業產銷失衡的問題，提出「農業產銷大數據平台」；雲林縣提議農業產銷資訊公開；嘉義市提案在地小農商品銷售流通及智慧交通號誌等問題；台南市則提出交通停車周轉率及提升觀光人數等問題。

科技辦強調，政府舉辦總統盃黑客松主要目的是為了提升公民參與政府治理，促使政府逐漸開放資料，以便在更多領域中創造出新的價值。台灣總統盃黑客松從去（107）年開始舉辦各種開放資料交流與應用競賽，熱潮延續至今年，提案報名踴躍，對未來政府推動開放資料的應用、抽絲剝繭釐清問題與建立公私協作的風氣，已打下穩定基礎。

(中時 )