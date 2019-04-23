高雄市長韓國瑜今發表聲明稱無法參加現行制度的初選，引發外界關注。綠委趙天麟解讀，韓國瑜在聲明中提及「台灣好、高雄才會好」，又砲打黨中央的「密室協商」並強調願意承擔，這就是不折不扣的參選聲明，又可說是一個「被徵召聲明」，企圖與意象表露無遺。

趙天麟說，現在燙手山芋又丟回國民黨主席吳敦義身上，就看國民黨是否會徵召韓國瑜；不過韓若真的參選總統，將是第一任做不到半年就參選總統的公職人員，明天開始即會碰到高雄市議會施政總質詢，下半年又是市議會的預算會期，他認為韓不會請辭高雄市長，但帶職參選將對高雄市政有很大影響。

綠委許智傑說，參選是每個符合資格的人民的權利，他要祝福韓市長，不過近期民調看來韓國瑜瑜跟郭台銘差距不大，如果國民黨的吳馬郝等大老勢力都轉向支持郭，對韓來講將是一場硬戰。

許智傑也提及，2016年朱立倫帶職參選總統導致新北市政空轉，他身為高雄市民，擔心接下來一年會因為沒有民選首長，高雄市政將停滯或變慢，恐成為市民擔憂。

(中時 )