台中江姓男子23日凌晨開車行經潭子區中山路，左轉頭張路時失控，直直撞進火鍋店，幸好店家早已打烊，並未造成人員傷亡。警方對肇事駕駛實施酒測，初步排除酒駕，江男則表示，轉彎煞車失靈，造成車輛失控撞進店裡，確切肇因須待警方進一步調查。
潭子中山路深夜傳出巨大聲響，附近住戶全都跑出來查看，發現頭張路口三角窗火鍋店，鐵捲門被撞破一個大洞，鋁門嚴重扭曲，玻璃窗碎裂一地，店內桌椅一片凌亂。撞進火鍋店的黑色轎車，右側車頭嚴重毀損。
警方調查，27歲江男凌晨1時許開車行經潭子區中山路，左轉頭張路時，失控撞進路口三角窗的火鍋店，幸好當時店家已經打烊，沒有人員遭受波及，但造成火鍋店嚴重毀損。
警方對江男實施酒測，初步排除酒駕。江男則稱，當時車速約50公里，要左轉時，發現煞車故障，接著就撞進火鍋店內了。火鍋店老闆趕到店裡查看，頻頻問肇事駕駛及警方「到底是怎麼撞的？」警方表示，應是車輛煞車故障引起，確切肇事原因還需進一步調查。
(中時 )
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