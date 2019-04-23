台中市長盧秀燕23日表示，中火在中部地區貢獻大，但台中人也吸夠骯髒空氣，降載減少發電4至5個機組，應對全國電力供應不會有影響，台電已證實這件事。（盧金足攝）

台中市新聞局長吳皇昇強調，發電責任與能源政策是中央的問題，發電責任應讓全國一起分擔，而非獨讓台中市民扛起全國發電的責任，造成空汙與水汙。（盧金足攝）

台中火力發電廠因水汙染被台中市府重罰2000萬。（黃國峰攝）

台中火力發電廠因水汙染被台中市府重罰2000萬，上周減發5成電力，傳出中電入不敷出，需外來電力支援。對此，台中市長盧秀燕23日指出，中火減量4至5成，全國供電還游刃有餘，維持備載容量，顯示主張中火10部機組一半退場，能夠功德圓滿，謝謝台電證明市府訴求，中火在中部地區貢獻大，但台中人也吸夠骯髒空氣，降載減少發電4至5個機組，應該對全國電力供應不會有影響，台電已證實這件事。

盧秀燕希望台電、中火經濟部，盡速跟市府協商機組除役問題，台中市要求減少「用煤發電、用肺換電」的強硬主張。

針對傳出台電指上周自主減發5成電力，中部99％用電時間靠外援等情況，台中市環保局長吳志超駁斥，數據顯示中火共10機組，以4月17與18日發電量，只有約4成降載量，相當於只有約四部機組降載，並無台電所說減發高達5成的電力。

台電減發電力，是否影響中部供電？吳志超強 調，供電非環保局主要考量的問題，只要中火違法，為符合市民的期待，環保局就要依法處理，台電目前有比較多的備載量，應該好好使用這些備載電力，盡可能少用燃煤發電製造空汙，這是市府一貫的態度。

台中市府新聞局長吳皇昇表示，從前年到今年，台電陸續有5部機組上線，這幾部機組的發電量，依環保局與經發局的統計，足以供應中火4部老舊機組發電量。

「為何台中市民還要繼續忍受老舊中火燃煤機組！」吳皇昇強調，尤其4號機組最老舊，還要花20億進行空汙改善工程，不具合理性，也不夠有效益，市府要求中火四號機組優先除役，採穩定、漸進式的改變，但經濟部與中火從頭到尾未確實允諾與回應，台中市府對此表達遺憾。

對台電稱中火停機降載，造成電力需靠外援，是否會影響夏季電力？吳皇昇說，行政院長蘇貞昌與前市長林佳龍不論在行政院會，或過去在台中市議會備詢時，都已有公開發言，承認中電的確有北送的情況。

「中火是全國最大的發電供應場所，發電全國占比將近2成，不能否認中火絕大部分時間都在北送！」吳皇昇強調，只有少部分時間是零星狀況，但以長期來看，全國已有5部新建機組上線，發電責任應讓全國一起分擔，而非獨讓台中市民扛起全國發電的責任，造成空汙與水汙

，這在道德上有極大的爭議。

吳皇昇表示，發電責任與能源政策是中央政府的問題，市府捍衛市民健康的立場，去換取好的空氣品質，這是天經地義，中央將發電責任歸究於地方政府，邏輯完全錯誤，且台電在其官網公布的長期規畫報告披露，中火長期將中部的電力北送，這也是台電內部自承的狀況。

(中時 )