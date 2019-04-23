高雄市長韓國瑜對於是否參加國民黨總統初選發表聲明；前行政院長賴清德今受訪表示，看來國民黨跟民進黨都在初選上碰到困難，不過鼓勵想要承擔國家責任的人，能把個人勝敗擺在一邊，勇敢面對各種選擇，用更大的決心擁抱更高的民主來解決兩黨的問題。

由於賴清德不止一次表示，希望初選輸的人能表態支持贏的人，是否意味他可以接受擔任副手？賴清德表示，他多次公開表明，初選有一定制度，一定要先誰代表民進黨，才能談後續搭配問題，本末導致是沒有必要，容易造成社會混淆，他也公開講明，他對土地的使命沒有改變，會一路走下去，堅定走完初選程序，希望能夠徵得國人支持，承擔台灣下個責任。

在被問到是否鼓勵韓市長初選嗎？賴說，台灣是民主國家，每個政黨都是民主政黨，每個政黨都有民主程序，若要承擔就要循民主機制，才有辦法獲得國人支持，所以希望面對兩黨在民主程序遭遇困難的時候，應該要展現高度，用更高的民主精神展現一切，讓台灣民主繼續走下去。

對於韓國瑜今天聲明態度；他說，韓國瑜現在的表態是不參加初選，國民黨有無辦法提名韓或徵召韓都還是未知數，台灣有別於中國最大地方就是民主，所以政黨的黨員要出來代表政黨，理應要循民主程序、展現決心，才能擁抱社會，這樣才能解決兩黨問團。

被問到若北高市長若都參選總統，是否有誠信問題？他說，這是候選人必須要思考，但基本上兩人還未宣布，言之過早。

有親英人士認為，若是蔡賴輸給總統就直接提名蔡？他說，一切按照黨制度來。而近來網路媒體民調，蔡總統民調好像贏過他；賴清德說，最近公布民調網路投票跟正規投票都不同，看看參考就好。

(中時 )