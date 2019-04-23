網友臉書留言。(圖/翻攝自網路)

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LIVE／韓國瑜發表聲明

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，在萬眾矚目下，今日(23)總算表態！在韓的5大聲明中，參選態勢相當明顯，但也重批政治權貴密熱衷密室協商做法，已離人民愈來愈遠；接下來就看黨中央如何解套。支持藍營的網友們，紛紛在臉書怒吼：「高層們聽見沒？」、「扳倒垃圾權貴」、「繼續努力支持韓市長選總統，大家就一直打電話給黨中央，和國民黨民代表達非韓不投的堅持。」

韓國瑜終為2020總統大選表態！5大聲明中，除展現對基層民意的感受與感謝、要台灣好高雄才會好，也表達時此刻無法參加現行初選制度的困境，更直言重批庶民反對權貴密室協商的吶喊。

對此，支持藍營的網友們湧入各家臉書挺韓國瑜社團，有人直接怒吼：「高層們聽見沒？」「繼續努力支持韓市長選總統，大家就一直打電話給黨中央，和國民黨民代表達非韓不投的堅持。」

其他網友也紛紛表示：「要選而且直接徵召啦！國民黨高層滿臉全豆花！吳主席球又回到你的手上囉！ 我們土包子就是“ 非韓不投”到底，扳到國民黨垃圾權貴！」、「我10點守在手機前啊！」「無三小路用的國民黨、怪不得會被民進黨打趴在地上！上天派來了一個願為百姓打拚、願為百姓做牛做馬、心中有百姓的羅漢韓國瑜救台灣！國民黨不全力支持、還各懷鬼胎、使暗箭！真是扶不起的國民黨！」

(中時電子報)