Epson捐贈給台科大總價百萬的機械手臂，會自動組裝樂高積木。（陳怡誠攝）

工業4.0時代來臨，台科大、和碩及台灣愛普生（Epson）培育自動化人才，由Epson捐贈總價百萬的機械手臂，不只會下五字棋，還會組裝樂高積木，而和碩則提供機械手臂實作案例及實習名額，台科大負責向大學部與研究所學生開課，三方更規畫將開辦機械手臂認證培訓中心，協助考照。

台科大校長廖慶榮、和碩執行長廖賜政及台灣愛普生董事總經理呂理廸今(23)日出席記者會，共同為台科大Epson Robot Lab揭幕。

台科大教授林清安表示，台科大已投入5名種子教師接受機械手臂師資培訓，並將開設「工業機械手臂操作與程式設計實習」及「工業機械手臂視覺與力覺技術」兩門課程，分別給大學部及研究生選修，未來也規畫在台科大成立認證培訓中心，讓學生或業界有志於自動化產業的人到台科大培訓，並由Epson公司認證測驗，取得證照。

當今許多產線已逐步升級至自動化，由機械手臂取代傳統作業人員，且人力運用從傳統的產線勞力密集作業，升級至系統操作以及管理階層的工作。自動化人才需要具備機械手臂、程式設計、視覺影像處理、製造技術等多方面的知識與技能，當客戶需求變動時，產線能立即變動，以因應產品少量多樣化的趨勢。

林清安說，想要通過認證，工程師不僅需了解機械手臂的規格和操作，還需具備解決專案問題及強大程式設計的能力。台科大期望透過系統性的機械手臂教育課程和實作，培養業界即用的自動化人才。

至於機械手臂的功能，除了協助產業有效運作，在學校開辦相關課程，也能協助學生進行創意開發，台科大機械系碩二學生張仁佑，將五子棋遊戲結合影像處理技術，透過棋盤上方的鏡頭每秒拍攝數張照片來判斷棋子位置，即時感測對手的落子位置，並透過機械手臂拿放棋子，一起和人互動下五子棋。

台科大機械系碩二生張廷謚，則是利用機械手臂展示組裝樂高積木，機械系學生張廷謚特別跨領域學習寫程式，讓機器能夠自動判斷積木的組裝順序與路徑，計算手臂移動方向與距離，避免組裝過程中積木相互碰撞，並由機械手臂進行組裝，完成產品自動化組裝。

(旺報 )