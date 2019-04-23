韓國男星元斌因演出《藍色生死戀》享有高知名度，41歲的他從2010年演出電影《大叔》後就鮮少有戲劇作品，但有網友近日在咖啡廳巧遇他，驚人樣貌讓網友大驚，沒想到他「41歲猶如21歲」少年感十足。

元斌自從2010年演出韓國電影《大叔》後就鮮少有戲劇作品和出席公開場合，如今41歲的他讓網友超驚艷。（圖／翻攝自元斌官網）

韓國電影《大叔》劇照。（圖／翻攝自元斌官網）

元斌的凍齡美貌讓網友大吃一驚，近年他結婚後已經近9年沒有拍戲，雖然偶爾有廣告與雜誌拍攝，但極少公開露面，這次網友在咖啡廳巧遇他，可以說是值回票價，元斌當天身穿灰色帽T、牽著單車，身材和臉蛋少年感十足，少年感十足外，也被韓國網友大讚「不愧是韓國第一帥大叔」。

41歲元斌被網友捕獲，凍齡少年感十足。（圖／翻攝自韓網）

(中時電子報)