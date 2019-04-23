網友咖啡廳驚見41歲元斌 他現在竟然變這樣！ 12:432019/04/23 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 以《藍色生死戀》在亞洲擁有高知名度的韓國男星元斌，近日被捕捉到私下模樣，令網友大吃一驚。（圖／翻攝自元斌官方網站） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國男星元斌因演出《藍色生死戀》享有高知名度，41歲的他從2010年演出電影《大叔》後就鮮少有戲劇作品，但有網友近日在咖啡廳巧遇他，驚人樣貌讓網友大驚，沒想到他「41歲猶如21歲」少年感十足。 元斌自從2010年演出韓國電影《大叔》後就鮮少有戲劇作品和出席公開場合，如今41歲的他讓網友超驚艷。（圖／翻攝自元斌官網） 韓國電影《大叔》劇照。（圖／翻攝自元斌官網） 元斌的凍齡美貌讓網友大吃一驚，近年他結婚後已經近9年沒有拍戲，雖然偶爾有廣告與雜誌拍攝，但極少公開露面，這次網友在咖啡廳巧遇他，可以說是值回票價，元斌當天身穿灰色帽T、牽著單車，身材和臉蛋少年感十足，少年感十足外，也被韓國網友大讚「不愧是韓國第一帥大叔」。 41歲元斌被網友捕獲，凍齡少年感十足。（圖／翻攝自韓網） (中時電子報) #韓國 #帥哥 #男星 #元斌 #少年感 #男神 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳承洋行李驚見「兔兔髮帶」 陳廷軒抱熊才入睡 15:232019/04/18 肌肉網紅性愛片外流！後背式大戰女友 12:482019/04/17 《與惡》李曉明是「隱藏版天菜」還演過這部神劇 12:442019/04/14 187男神消失半年 再出現讓粉絲都哭了！ 16:162019/04/14 溫昇豪曝《與惡》結局 「他」是潤滑劑 20:352019/04/15 獨／《與惡》學長性愛畫面曝光 大尺度露屁股蛋 22:002019/04/15 男星演活花心總裁 現實卻是「必嫁男人」 20:492019/03/28 一線流量男主角驚見「老江湖式哈菸」形象大崩壞 14:372019/04/07 男偶像急性酒精中毒 怕打針叫滿整間醫院 19:392019/04/07 《圈套》展最大尺度 金鐘男星喊：我好硬好大 18:482019/04/11 娛樂熱門新聞 彭文正《政經》最後一集腰斬！慘烈停播過程全曝光 - 娛樂 彭文正擬當「義工」保節目 胡婉玲酸「他」已應徵上 - 娛樂 無預警被腰斬！《政經》最後一集收視出爐 - 娛樂 2020贏定了？許聖梅悲觀揭「韓粉激憤心聲」 - 娛樂 太妍露內衣大跳「吃雞舞」！網驚：跪求帳號 - Styletc 樂時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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