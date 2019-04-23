針對2020總統大選，韓國瑜今（23日）發表聲明，表示無法參加國民黨現行制度的初選，但對中華民國的發展及守護，願負起責任。有「神力女超人」之稱的國民黨立委許淑華也發聲力挺，表示「中華民國不能沒有韓國瑜」，更呼籲國民黨中央「任性一次」，片面將韓國瑜被動的納入初選民調。

一路陪著韓國瑜選上高雄市長的許淑華，在臉書發表千字文，力挺韓挑戰2020。她表示，韓國瑜「背負的不只是高雄人的寄託，甚至是全台灣人民的期望」。這星期自己不斷接到抱怨電話，反應「無法忍受國民黨用如此粗糙的工法打造出超重量級的候選人」，這也是她心裡的不解和困惑。

許淑華說，4年了，她無法想像再給蔡英文的民進黨4年，她們要把台灣帶向多糟糕的地方。而她個人比誰都希望「韓國瑜能是下一個帶領中華民國走回正道的領導人」，因此她衷心建議國民黨中央，「任性一次」滿足還願意支持國民黨的民眾，片面將韓國瑜被動的納入初選民調。

許淑華更指出，「台灣和全世界華僑期待的是屬於中華民國的領袖，不是屬於國民黨的領袖，國民黨可以沒有韓國瑜、但中華民國不能沒有韓國瑜」。

網友也紛紛留言力挺韓國瑜、許淑華：「如果去年1124沒有韓國瑜，你國民黨高層什麼都不是」、「淑華姐、一起跟韓市長出來承擔2020吧！...龍與鳳豈能困淺灘？跳出來幫助苦人大眾吧」、「韓巿長您說2020是生死保衛戰，那現在國家有難匹夫有責，而你又是唯一可以救台灣的人，請問你可以不站出來嗎？支持韓國瑜請＋1」、「國民黨那些權貴們,你們對得起這個國家?對得起黎民百姓嗎?為了你們的一己之私無所不用其極,不傾聽民意,執意地不讓有賢能的韓市長來帶領這個國家,百年國民黨向下沉淪至此...悲哀啊!」。

(中時電子報)