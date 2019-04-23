鈣片多多益善？美國知名醫學期刊公布了一項研究，發維他命對健康的人來說並無益處，尤其是維生素Ｄ，吃多了還可能增加罹癌風險，但不只維生素Ｄ，甚至連一般人常吃的鈣片也有相同問題。

根據《元氣網》報導，曾經有研究顯示，每日總鈣攝入量達到1500毫克以上會使前列腺癌風險增加，大劑量的鈣也會增加男性心血管疾病風險。而這次美國醫學期刊《Annals of Internal Medicine》公布的研究也發現，當來自於補充劑的鈣的劑量達到了每天1000毫克以上，癌症的死亡風險會增加。

其原因可能是過多的鈣會降低人體腸道對於鈣的吸收，排出尿鈣的機會增加，長期下來難以降低血液循環中鈣的水平，身體會引發一連串的複雜機制。但若將鈣的劑量控制在1000毫克內，或者都是通過食物來攝取鈣，則不會增加任何風險。

普通成年人一天需要的鈣量800毫克，但懷孕中晚期、哺乳期女性以及50歲以上成年人的鈣推薦量會更高，因此這些人會較適合吃補充劑。

(中時電子報)