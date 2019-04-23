台中花博24日閉幕，早鳥入園遊客贈限量專輯。（圖／台中市府提供）

台中花博去年11月3日開幕至今，累計已有超過715萬人入園參觀。（圖／台中市府提供）

台中世界花卉博覽會24日閉幕，為感謝遊客一路相伴，閉幕當天后里馬場、后里森林、外埔及豐原四園區前250名入園遊客，可獲得限量專輯一張，專輯內收錄台中花博推廣大使吳青峰、金曲最佳樂團麋先生、董事長樂團等人為花博全新創作的經典歌曲，市長盧秀燕表示，經過多年的努力，感謝前市長胡志強、林佳龍的努力，這半年中，市府同仁還有很多志工朋友全力動員，受到好評與肯定，明天將做完美的呈現，畫下完美的句點。

盧秀燕說，感謝前兩任市長胡志強與林佳龍，也感謝全體同仁的努力跟辛苦，為期半年的花博就要閉幕，明天要畫下一個完美的句點，呼籲民眾今天與明天把握最後的時間觀賞。

台中花博發言人黃意涵表示，台中花博去年11月3日開幕至今，陸續迎接國內外知名人士，獲得廣大支持及肯定，上周末天候條件雖不佳，單日仍有超過6萬人參與，累計超過715萬人入園參觀；花博明日即將閉幕，各園區將準備限量花博專輯送給前250名入園遊客，共度溫馨落幕的感人時分。

黃意涵指出，台中花博專輯一共收錄7首歌曲，包含台中花博推廣大使吳青峰為花博量身創作並獻唱的主題曲《請聽》、董事長樂團為花博倒數365天活動創作的主題曲《做花來種田

》，以及《山櫻花》、《聲音》，還有國、台、客語三版的《花開台中城》。

《請聽》由吳青峰創作詞曲，這是他首度擔任製作人的音樂作品。製作過程中，吳青峰從創作、錄音、到編曲，每一個環節都親自參與其中，透過音樂串起人與大自然的緊密連結，希望每一個音樂細節都能讓大家感受《請聽》與台中花博所要傳達的生命力。

《做花來種田》邀請7度入圍金曲獎並獲得年度最佳樂團、年度最佳台語專輯的董事長樂團作詞作曲，盼喚起人們對土地的熱愛及認同。

《花開台中城》由知名音樂創作人林強作曲，國語版由吳志寧及莊芳華填詞，並由吳志寧演唱，詮釋親和的樂團風格，以及秋季即將入冬的涼爽與期待相聚的氣氛。

台語版由林強填詞，滅火器主唱楊大正以合成器及些許電子元素，呈現出動感又帶點俏皮童趣的演唱方式；客語版則邀請客家歌謠歌后羅茵茵填詞及演唱，展現輕柔溫暖的民謠風格。

《山櫻花》請出台中在地素人獨立樂團「業務員Sales樂團」創作演唱，以自己對台中的經歷與記憶，透過草根性十足又輕快的曲風，唱出最在地而令人驚豔的台中故事。

《聲音》由曾獲金曲獎最佳樂團獎的麋先生所演唱，主唱吳聖皓編寫詞曲，歌詞以「聆聽」為主軸，提醒現代人打開耳朵、打開心房，傾聽身邊的人事物所要傳達的一切訊息。

黃意涵強調，花博專輯可在KKBOX、My Music、friDay音樂、Apple Music、Spotify、QQ等六大數位音樂平台聽到，歡迎民眾一起從音樂中聆聽花開的聲音。

(中時 )