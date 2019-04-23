去年底九合一大選藍營大勝，陸方也逐漸放送陸客來台限制。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，3月份陸客來台約25萬人次，較去年同期成長47.5％，團客部分增加85.09％，創下近年新高。旅行公會理事長蕭博仁表示，過去每日陸客來台平均約8000人，自3月開始則成長至每日破萬人，每日約增3到4000人。

根據內政部移民署統計資料顯示，今年3月來台陸客共25萬1357人次，其中團客人數共10萬8432人次，創下近年新高。總人次與去年同期約17萬408人次相比，約成長47.5％，團客增加85.09％、自由客增加28.9％。

此外，4月份陸客送件人次也有大幅增加，團客為7萬2927人、個人為7萬8445人，共15萬1372人；去年同期團客為5萬2507人、個人為5萬7150人，共10萬9657人。總人次增加38.04％、團客增加38.9％、散客增加37.3％。

黃正聰指出，由於去年2月受花蓮大地震影響，來台旅客人次稍降，是這次人數暴漲的小部分原因，但團客人數的確有逐漸增加，且4月人數也有增加，可見陸方已不限制來台陸客總數。

蕭博仁推測，大陸官方政策應有改變，近日來台的參訪團也增加，還有業者透露，過去來台旅行團都會被中央阻擋，最近則較少有這種狀況。

蕭博仁說，五一勞動節連續假期應會有較多陸客遊台，但由於只放4天，因此效應不會非常明顯。不過因明年即將迎來總統大選，9月之後陸客應該就會逐漸變少，畢竟大陸官方不會願意讓人民見識我國選舉白熱化的狀況。

另外，內政部本月15日放寬陸客來台財產限制，旅行公會全聯會召集人李奇嶽說，降低財產要求對於年輕人而言會很有幫助，且大陸戶政連線系統已完備，北漂族不需回到原戶籍地辦理，約只要2周就可辦好，預計勞動節假期就能見到來台人潮。

(中時 )