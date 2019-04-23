吳汶芳投身愛地球行列，世界地球日前夕發起環保淨灘活動。照片提供／福茂唱片

吳汶芳投身愛地球行列，世界地球日前夕發起環保淨灘活動。照片提供／福茂唱片

吳汶芳投身愛地球行列，世界地球日前夕發起環保淨灘活動。照片提供／福茂唱片

吳汶芳自從愛上衝浪後，開始更加關心身處的環境，看到海邊有許多垃圾，對於海洋生態受到破壞十分不捨，於是從兩年多前，陸續參與和發起淨灘活動，今年生日前夕，且適逢422世界地球日，她決定和粉絲後援會一起舉辦淨灘活動，報名人數突破160人達到上限，吳汶芳說：「這次人數超過上次的5倍，真的很開心大家都願意一起來愛護我們的環境！」

原本淨灘當天，氣象預報會下大雨，吳汶芳一度非常擔心雨勢會影響活動進行，但當她抵達淨灘地點老梅石槽，竟然還出了太陽，淨灘活動得以順利展開。其實粉絲受她影響都熱心環境保護，私下曾自發性發起數次淨灘活動，對於清理環境十分熟練，吳汶芳也低頭認真撿拾，她說：「每次來淨灘看到這麼多垃圾，都是既無奈又生氣的心情，可是見到大家都這麼努力為了環境保育出力，大家一起做一件好事，又覺得非常感動。」

而她也有意外收獲，撿到一顆疑似是廁所磁磚的漂亮石頭，以及一隻公仔娃娃斷臂，她笑說：「這是這次淨灘活動的紀念品，我要帶回家保存起來！」歷時2.5小時的淨灘活動，在她和粉絲不畏髒亂地努力之下，最後打包出50袋垃圾，讓她直呼感謝。

由於她擔任發起人，特別帶著大聲公隨行，在現場提醒注意事項和集合時間地點等，被笑「吳汶芳今天是來帶團的領隊吧！」活動圓滿結束，回程心情大好的她把大聲公當麥克風，把車子當KTV包廂，一首接一首唱起來，最後唱起台語歌〈浪子回頭〉，不太輪轉的台語被工作人員嘲笑，她說：「真的想聽我唱歌，還是5月25日來大河岸聽吧！」預告了將在5月25日舉辦「我要盡情地唱」Live演唱會，「這次會是全新的樂手編制，我也會演唱新歌，希望大家能來聽聽看新的吳汶芳！」

為了準備演唱會，她近來每天挑戰一段全新的吉他練習曲，並不時在IG分享，她大呼：「真的很難！」笑說最近除了支持好友曾沛慈而迷上看話題大戲《我們與惡的距離》，哭到眼睛都腫了，就是在練吉他，希望粉絲能在全新的演出看看到她的蛻變！

吳汶芳「我要盡情地唱」live演唱會，5／25，20：00，在西門河岸留言

售票時間：4／25，18：00 購票請洽：河岸留言官網http：／／www.riverside.com.tw／index.php

(中時 )