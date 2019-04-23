高雄市長韓國瑜今發表對2020總統大選的5點聲明，除表明無法參加國民黨內現行制度的初選，還提到只有台灣能改變，才能真正改變高雄。對此，已表態角逐2020的前立法院長王金平則隨即發表4點聲明，強調完全能理解、體會韓國瑜的看法，對於韓的委屈，兩人心意相通，自己也完全感同身受。

王金平也在聲明中提到，3年前黨、政主政者的操作，私心自用，弄丟了政權，今天仍不記教訓，「韓國瑜勇敢說出這一點，我完全支持」；他並說，自己生在台灣，也必終老在台灣，一切身家財產都在台灣，當然不計毀譽，為台灣堅持到底、奮鬥到底。

王金平受訪則表示，能體會韓國瑜的心情，並感覺他受到相當的委屈，而3年前也是由於有人、黨內菁英「可說是私心自用」，導致喪失政權，現在希望不要被大家認為故技重施，盼大家精誠團結，真正為黨、為國家來「謀」。

至於韓國瑜特別提到「密室協商」，是否針對鴻海董事長郭台銘？王金平則說，不能說一定是針對哪件，就是黨有這個現象，而3年前的狀況，現在等同重演一次，對黨是不一定有利的，大家應為黨真正團結，共同發揮力量，想想怎樣的條件才是最佳的領導人。

他強調，國家利益要在黨之上，黨不只為了勝選，還要為國家推出真正對國家發展、生存有利的人選，其次黨的勝選當然也是重要考量，再考量黨的勝選人選。

媒體追問，提到3年前黨內有人有「私心」，現在也有這種感覺？王金平反問「你們沒這感覺嗎？」所以深深能體會到韓國瑜受委屈的心情。談及初選制度是否還能走下去，王則重申，黨的初選制度還沒出來，「出來後我們當然遵行」。

(中時 )