勞工團體預計於5月1日發起「2019五一勞工大遊行」，連續逾10年於勞動節舉辦遊行，今年主張包括增訂國定假日、產假、長照安排假等「多休假」，以及建立基礎年金、廢除責任制、設置勞工董事，以及反對非典型僱用、罷工預告期等「多保障」兩大訴求。勞團並預告，當天會有「神秘大動作」，向政府表達不滿。

五一行動聯盟今（23）日召開五一勞工大遊行行前記者會。今年集結包括團結工聯、全國產業總工會、桃園市產業總工會等全國各地工會、工運團體，將於總統府前凱達格蘭大道舉行集會，並遊行至勞動部、立法院表達勞工心聲。目前報名人數已逾5000人。

擔任今年遊行總領隊的全國產業總工會莊爵安表示，2017年OECD國家年平均總工時為1744小時，台灣卻高達2035小時，足足多出36天每天8小時的工作天數，台灣勞工過勞，但老年生活的保障卻不足，OECD國家勞工退休金平均1400多歐元，台灣卻僅447歐元。他說，因此今年遊行訴求勞工要「多休假」，勞保年金需要基礎年金「多保障」。

台南市產業總工會總幹事黃育德表示，蔡英文政府上台後砍了勞工7天假，《勞基法》修惡讓勞工總工時沒減少，故主張以設立紀念日、增加節日形成長假的方式還給勞工休息權利，諸如元旦翌日、大年初四可調整放假，7月15日「解嚴日」及4月7日「言論自由日」，亦均可設立為紀念日。

婦女新知倡議部主任周于萱則指出，台灣少子化問題嚴重，但鼓勵生育政策不到位，國際勞工組織（ILO）1954年即訂產假12周，台灣至今卻只有8周，故產假應該增加；此外，社會邁入高齡化，許多女性因此被迫離職照顧家人，軍公教還有侍親假可請，偏偏勞工沒有，長照安排假應入法。

五一行動聯盟表示，台灣工會組織率低，勞工難以透過工會與資方協商，近來還要設置罷工預告期，工會堅決反對，反而應該設置勞工董事制度，讓勞工參與公司治理，制衡資方霸權管理。

(中時 )