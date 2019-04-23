對於高雄市長韓國瑜就總統大選發布聲明，表達對高雄市及中華民國的未來發展關心與使命感，國民黨中央隨後僅透過簡短聲明表示肯定。

不過，黨中央也強調，針對2020總統大選，黨內初選辦法將由中常會充分討論決議後實施，盼望韓國瑜同志能夠參與初選。

(中時 )