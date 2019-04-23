高雄市長韓國瑜選不選總統，各界矚目，他今天打破沉默聲明，「對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，我沒有辦法參加現行制度的初選。」國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，韓國瑜看見中華民國的危機，已經清楚表達要承擔，但目前是高雄市長也不宜參加初選，接下來就是看國民黨如何制定一個迎合民意的辦法。

謝龍介說，他看完韓國瑜今天的聲明，感覺就是「很好」，韓國瑜在聲明中已經清楚表達願意為中華民國承擔，但是基於目前是高雄市長身分，無法參加初選，現在球回到國民黨中央，就看黨中央如何思考，如何制定一個辦法讓各位有意參選同志一起協商，讓韓國瑜有加入的空間。

他說，以目前韓國瑜的高民調來看，民調可望勝出，他的出線也才能符合多數人對社會的期待，中央應該集思廣益，馬上趕快擬定一個符合大家都期待的辦法。

謝龍介強調，「國民黨絕對不能讓兩輛火車對撞」，韓國瑜目前是民意支持度最高的人，有信心未來黨中央一定有智慧做相關的修正，讓韓代表國民黨出征2020。

至於韓國瑜在聲明中提及權貴鬥爭，被指是趁他出國期間，突然爆出郭台銘參選，被喻為是韓與黨內權貴之戰，謝龍介強調，「沒有人要卡韓」，郭台銘出來與卡韓是兩回事，但韓國瑜既然講了這些話，相信黨應該會順著在初選機制做調整。

(中時 )