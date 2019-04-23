高雄市長韓國瑜是否參加總統大選，備受關注。韓今天上午正式發表聲明，說到「只有台灣能改變，我才能真正改變高雄」，明顯有參選之意，但也提到「無法參加現行制度的初選」，名嘴謝寒冰表示，這等於又把球回殺到吳敦義面前，就等看明天是否上演逼宮戲碼。
謝寒冰在臉書提到今早聲明記者會「韓國瑜：台灣不好高雄不會好、無法參加現行制度的初選」，他說，這等於又把球回殺到吳敦義面前，就看明天中常會有沒有逼宮戲碼正式上演了。另外也表示，「老實說，幾個月來看國民黨的無限迴圈鬼打牆真的看膩了，這個黨真沒有一個有肩膀的人嗎？」。
網友表示，「韓國瑜如果不選總統，在高雄會被卡死的，國民黨真的要團結」，更有許多網友表示「非韓不選」、「韓家軍要有大動作，讓那些國民黨的權貴知道，什麼才是真正的民意，讓他們知道2019的勝選，不是人民已經支持國民黨」。
文章來源：謝寒冰 臉書
(中時電子報)
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