鴻海董事長郭台銘日前宣布參加國民黨總統初選，前行政院長賴清德今提到大企業誰能夠承擔台灣責任、選總統表示，「我會說是張忠謀。」

賴清德今參加 與創業團隊對談；她提到，台灣藍綠對抗，造成統獨企業分歧，想要從事企業的人都很擔心，會影響他們的企業經營穩定，有些企業家希望改進，甚至出來參選總統，「我是覺得，任何一個人想要為社會服務勇於出來，我認為都是很好的事」。

他話鋒一轉，「若說台灣哪一個企業家最能夠來承擔責任，我會說是張忠謀」；賴清德指出，台積電創技術不斷再創新，之所以能執世界之牛耳，主要是創新能力不斷，非常清楚台積電在台灣經濟的重要性。

他說，在國際上，例如，之前台南大地震，國上很多人不知道台南，但都知道台積電在台南，國際都擔心台積電受影響，台積電因為不斷創新，所以能成為國際級大公司，創新是台灣應該要持續走的路。

(中時 )