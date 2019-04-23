安倍晉三訪歐美6國 將與川普會談 13:042019/04/23 旺報 潘維庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日媒報導，當地時間22日上午，日相安倍晉三乘坐政府專機從羽田機場啟程前往法國，開始為期8天的出訪行程。報導稱，計畫訪問法國、義大利、斯洛伐克、比利時、美國和加拿大。 啟程前安倍表示，為了成功舉辦20國集團峰會，將與各國首腦就世界經濟、推動自由公平的貿易、施展女性才華、以及應對氣候變化等主要議題深入交流，確認合作，推動峰會成功舉辦。 就將舉行的日美元首會談，安倍稱，將與美國總統川普分析朝鮮半島的最新訊息和國際形勢，深入探討旨在實現半島無核化的相關方針。 (旺報 ) #安倍 #法國 #程前 #美國 #半島 也許您會感興趣 推薦閱讀 美日領袖3個月內將連續互訪、會談 16:142019/04/19 川普將成為德仁天皇即位後首位國賓 23:392019/04/19 川普成德仁天皇登基後首位國賓 04:092019/04/20 罕見 美日領袖連3個月密集互訪 04:102019/04/20 一心想鬆綁 安倍向金正恩送秋波 04:102019/04/20 靖國神社春季大祭 安倍以供品代祭拜 19:022019/04/21 友美和中 台灣可借鏡日本 04:102019/04/22 安倍晉三登吉本新喜劇「係金ㄟ」 01:092019/04/22 促使G20成功 安倍出訪歐美6國 04:102019/04/23 日71國會議員參拜靖國神社 南韓抗議 10:532019/04/23 國際熱門新聞 郭台銘選總統 陸官媒表態了 - 國際 不是任正非？ 美報告揭華為99％股權擁有者 - 國際 菲律賓狂震11死 高樓晃到猛掉磚 - 國際 第一槍！美開除3涉竊密華裔科學家 - 國際 乘員飛龍測試出大事 太空船直接爆炸？ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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