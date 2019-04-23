日媒報導，當地時間22日上午，日相安倍晉三乘坐政府專機從羽田機場啟程前往法國，開始為期8天的出訪行程。報導稱，計畫訪問法國、義大利、斯洛伐克、比利時、美國和加拿大。

啟程前安倍表示，為了成功舉辦20國集團峰會，將與各國首腦就世界經濟、推動自由公平的貿易、施展女性才華、以及應對氣候變化等主要議題深入交流，確認合作，推動峰會成功舉辦。

就將舉行的日美元首會談，安倍稱，將與美國總統川普分析朝鮮半島的最新訊息和國際形勢，深入探討旨在實現半島無核化的相關方針。

(旺報 )