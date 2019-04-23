環保署專案小組今（23）日審查六輕四期擴建計劃，這是六輕在7日發生氣爆後首次排審相關的環評案，專案小組會議經過1小時討論後，建議本案修正後通過，但要求六輕須在5月31日前確實說明環氧乙烷（EO）及乙醛的運作風險、偵測管理機制，以及洩漏時的因應對策，經環委確認才能送環評大會確認。

六輕四期擴建計畫內容主要是園區內南亞塑膠乙二醇廠3座，加上南中石化乙二醇廠，要將舊觸媒變更為高效能環保型觸媒，更新後無論空汙、溫室氣體排放量都會減少。開發單位強調，二氧化碳每年可減少23萬噸，醛類副產品亦可減少15％，有利於空氣品質，大致上對環境有利。

不過環委李克聰提醒開發單位，日前六輕氣爆發生後損失相當嚴重，但從這件開發案來看，六輕對於風險管理的報告並未加強，仍是用正常的評估方式來處理。但這是高風險的產業，應變的態度非常重要，如果觀念沒有改變，風險不加預防就可能造成災害，這點實在令人擔心。

專案小組會議主席劉希平表示，六輕的開發案通常計劃做得不錯，但實務差距卻很大，這件開發案中，有關EO偵測警報器的作用細節必須再加強，各種狀況都要模擬好，尤其發生災害時要如何因應更為重要。

也有環委認為，變更計劃通過後，未來每天將會增加20車次載送原料或成品，對於周遭環境會不會造成影響或風險？要求六輕提出書面說明。

此外，這件開發案主要是設備更新，內容比較單純，對環境也有利，要通過並不難。但有環委表示，在六輕氣爆發生後，以後碰到相關的案子都要加強審核。

(中時 )