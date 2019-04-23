西安男子肖綿明因在超市購物被少找4分錢（人民幣，下同）零錢，將西安永輝超市告上法庭。23日，西安市灞橋區法院開庭審理此案，法院判西安永輝超市退還原告肖先生4分錢。

2019年2月2日，西安市民肖綿明在永輝超市購買了54.76元的商品，肖綿明付給收銀員55元現金，收到2角找零。肖綿明有保留購物發票的習慣，回家後他發現，永輝超市少給他找零4分錢。

致電永輝超市客服，對方表示，分幣四捨五入是商家規定，消費者可以保留發票，攢到整數後到超市兌換。發票下方寫有「憑小票當月內到服務台積零換整」。

肖綿明無法認可永輝的處理方式，他認為四捨五入是超市的霸王條款，多收的4分錢所有權歸消費者所有。至於商家提到的「積零換整」，肖綿明認為這是超市單方面的店堂告示，不合理且不合法，而且這一行為變相限制了消費者去其他超市消費的自由，哪怕是一分錢，也是消費者應得權利。隨後，肖綿明一紙訴狀，將陝西永輝超市有限公司告上法庭。

23日，本案在西安市灞橋區法院開庭審理。法庭當庭宣判，被告永輝超市有限公司於判決生效5日內向原告肖綿明退還0.04元，案件受理費由被告承擔。

(旺報 )