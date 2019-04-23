高雄市長韓國瑜對於參選2020總統戰局，今日發出5項聲明，他沒辦法參加現行制度的國民黨內初選。

台中市長盧秀燕表示，韓國瑜市長表達非常清楚，就是他可能沒有辦法參加初選，但是，他很願意為台灣承擔，那當然，這會有一點僵局、有點難題，如果不參加初選，願意承擔成為國民黨總統候選人，但是她相信國民黨一定會有智慧，第二個國民黨也應該要有智慧，最重要是民意。

盧秀燕說，國民黨如果要再站起來，要拿回中央的執政權，一定要聆聽民意，找出好的國家領導人、候選人，同時也要能夠贏的人，我想這就是我的意見。

媒體詢問韓國瑜、郭董「合則兩利、分則兩害」這樣子的情勢看起來，市長有何看法？盧秀燕指出，「民之所欲，民心所在」，因為很多人都覺得下一屆國民黨非常有可能拿回中央執政權，如果我們在這個總統候選人的選擇跟過程當中「和諧團結」，又能找出好又能贏的候選人，真的有機會拿回中央執政權，所以步子不能亂，一定要團結，方法一定要正確，那因為既然現在這麼多的名義，給我們這麼多的期待，千萬不能辜負民意。

(中時 )