高雄市長韓國瑜表明無法參加現行制度的初選，並劍指政治權貴密室協商，離人民越來越遠。前紐西蘭大使介文汲說，韓既提政治權貴，黨中央及鴻海董事長郭台銘就有必要講清楚，先釋疑再辦初選，如有必要，初選時程延至六月以後都不嫌晚。

介文汲表示，他投入立委初選，基層普遍的反應，是國民黨在欺負韓國瑜，當初國民黨趴在地上，是韓一人讓民眾重新對國民黨燃起興趣，韓國瑜給基層的震憾感動，只有親自接觸才知道，一個想贏政權的政黨，若忽視這點就是另有所圖，坐實外界所言密室協商，分贓政治。

介文汲認為，韓國瑜既提到政治權貴密室協商，是否意指郭台銘參選過程有問題，國民黨中央及郭台銘都有必要講清楚，郭尤應說明競選動機為何？黨中央也要講清楚為什麼在整個形勢都對韓有利的情況下，突然會冒出郭台銘這個很突兀的人選，還說媽祖要他出來選，難道他做生意都靠媽祖指示？

介文汲認為，總統初選辦得好比辦得快重要，必要時甚至延至六、七、八月都不嫌晚，只要先把疑點釐清，另外，時間也是決定很多問題最重要的因素，但此時此刻對韓最不利，應該要給韓國瑜多點時間。

(中時 )