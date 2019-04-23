北部一所國立大學電機系大四李姓男學生，修課認識同系董姓學妹後，用尾隨、盯梢、守候等方式在校園內跟蹤對方，讓學妹恐懼不安，前年5月向學校性平會申訴，校方認為李屬高風險行為，邀當事人及家長等人開專案會議，決議他應保持安全範圍，但他仍3度違反，尾隨學妹，遭學校退學。李不服提告，台北高等行政法院認定校方退學處分符合學生獎懲規定，目的及手段，都未違反比例原則，判校方勝訴。可上訴。

李生因修習通識課程認識同系的董系學妹後，因喜歡對方，就持續以尾隨、盯梢、守候或其他類似方式，在校園內跟蹤學妹，造成對方恐懼不安， 2017年5月31提出申訴，校方性別平等教育委員會認定，李的行為不構成性騷擾，但屬高風險行為，故邀請當事人、雙方家長、教師、教官及諮商中心等人，在前年10月兩度召開專案輔導會議，決議李應與學妹保持安全範圍，若逾越安全範圍，依學生獎懲規定，第1次記小過1次；第2次違反則定期察看；第3次違反就退學。

但李仍持續跟蹤學妹被查獲三度違反，前年底學校召開獎懲會，決議將李退學處分。他不服，提起行政爭訟。高等行政法院認為，校方開會過程及決議於法有據，李雖有行動自由，但以不能違法侵害他人權益為前提，他的跟蹤行為，造成女方困擾，學校為保護學生權益，擬定安全計畫，聽取各方意見後擬定安全範圍，是維護學生就學權益及安全措施，沒有有侵害李行動自由的違法情事。

李持續在學妹上課教室、值班的諮商中心、宿舍等處為糾纏行為，校方鑒於女方的受教權及人身安全自由受李侵擾、李接受長期輔導未有成效，為維護校園安寧、正常教學及保障女方自由安全，才依學生獎懲規定，決議將李處分退學，符合目的正當性及手段必要性，沒有違反比例原則，判決駁回李生的訴訟。

(中時 )