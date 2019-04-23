絲瓜園女主人農莉萍示範人工授粉就是公花親母花一下。（周麗蘭攝）

斗南重光國小全校44名學生到絲瓜園接受農人與斗南農會人員指導採收絲瓜。（周麗蘭攝）

斗南農會人員吳獻文對學童講授分級包裝，絲瓜園女主人農莉萍示範。（周麗蘭攝）

今年春天蜜蜂減少，斗南、斗六的絲瓜專業區也受到衝擊，瓜農必需充當蜜蜂摘公花幫雌花授粉，春瓜目前減產，價格看漲。斗南農會表示，最近陸續有蜜蜂回來，但是產量還是不多。

斗南鎮重光國小學區是雲林縣知名的絲瓜專業區，斗南鎮農會與重光國小合作「絲情瓜意在重光」食農教育，23日上午全校師生到家長會長劉健名的絲瓜園進行食農教育，學習如何採收與分級包裝。

校長楊松田表示，學校老師的絲瓜知識不如農人、農會人員完整，直接面對生產者是最好的，學生帶了六台平板來學。

不過劉健名、農莉萍夫妻今年的絲瓜園沒甚麼蜜蜂，三月間才充當蜜蜂，挑選花粉飽滿的公花對雌花「親一下」（授粉）。農莉萍說，人工授粉要挑無風的早上效果才好，清晨三點半就上工。

劉健名說，絲瓜花蜜有嗆味比較不受蜜蜂歡迎，牠們會先到山上採龍眼花蜜、荔枝花蜜再飛回來，但今年蜜蜂少很多，只好搶黃金時間幫絲瓜做人工授粉。

斗南農會運銷主辦吳獻文說，人工授粉和蜜蜂授粉的不同是速度很慢，一蜜蜂箱可授粉2公頃，「兩隻大蜜蜂授粉一上午只有0.2公頃」。

吳獻文說，今年氣候不順，龍眼和荔枝的產量也減少所以蜂群不多， 加上蜜蜂怕農藥，農藥一噴下去，蜂巢也都會死光光，不過最近陸續有蜜蜂回來了。

(中時 )