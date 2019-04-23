Salomon OUTline GTX 低筒登山鞋，4980元。（品牌提供）

Haglofs Grym Evo 防水外套1萬2800元。（品牌提供）

戶外生活選物店「山也行GO MT.」近期邀請超馬跑者陳彥博擔任代言人，同樣身為戶外愛好者的陳彥博，向來喜歡簡約舒適、能長久使用的服飾配備。日前品牌也讓陳彥博到選物店帶逛商品，如何選擇擁有北歐極簡、機能性高的配備，為男性平日運動，或母親節送禮提出意見與建議。

「山也行GO MT.」旗下有多個歐美戶外品牌，包括Haglöfs戶外服飾、鞋履Salomon、以智能編織及控溫科技布料聞名的Odlo、採用美麗諾羊毛的Smartwool，及美國Gregory背包等選物品牌。

戶外選物店針對母親節也推出6大品牌推薦款，讓熱愛戶外旅遊的媽媽，穿出北歐簡約素雅的風格。例如Haglöfs Grym Evo防水外套有經典的修身剪裁；Haglöfs遮陽漁夫帽搭寬邊圓盤設計，有效對抗紫外線；Salomon輕量登山健行鞋，跳脫以往登山鞋厚重形象，輕量耐用保護性佳等。

即起至5月12日止，山也行「簡單友好物」活動期間，指定春夏新品2件8折。

(中時 )