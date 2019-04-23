IT'S SO LOUD IN HERE pic.twitter.com/Niutz3IvVw — Utah Jazz (@utahjazz) 2019年4月23日

面臨輸球就告淘汰的頹勢，爵士當家射手米契爾終於有所回應了！米契爾23日攻下全場最高31分，其中末節包辦19分，帶領爵士107比91力挫火箭，但爵士仍處1勝3敗落後，雙方第5戰將於25日回到火箭豐田中心球館進行。

克勞德一個人包辦爵士開賽拿下14分當中的12分，幫助爵士打出不錯開局，加上盧比歐接手飆分，爵士總算擺脫前3戰低迷狀態，一度領先火箭到12分之多，不過打完上半場，火箭仍把比分追成47比53，場上局面依舊相當緊張。

來到第3節，哈登率先瘋狂開火，搭配保羅、艾瑞克戈登也來飆分，火箭逐漸追上，甚至超前，也讓兩隊變成互有領先僵局，前3節結束，火箭取得79比76領先，也讓只要一輸球就告淘汰出局的爵士，僅剩末節可以最後一搏。

身為爵士當家射手的米契爾終於有所回應，前3節拿12分的他，竟在末節一開始就瘋狂飆進3顆三分球，接連拿下13分，帶領爵士打出誇張15比1猛攻，也把火箭打到措手不及，就算連忙換上哈登，也阻擋不住爵士這波反擊。

接下來火箭嘗試利用最擅長的三分火力追分，可惜手感相當低迷，幾乎只能依賴保羅的切入苦撐，加上爵士換成法佛斯接連在籃下放進3球，也讓爵士得以維持兩位數領先，雙方打到讀秒階段，火箭總教練丹托尼也只能宣告放棄。

米契爾除了攻下全場最高得分，更有7籃板、4助攻，終於展現球隊一哥的身手與價值，克勞德也拿23分，盧比歐18分、11助攻，法佛斯12分、11籃板；火箭則以哈登30分最高，保羅也有23分、8籃板及7助攻，戈登16分。

(中時電子報)