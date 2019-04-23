電視劇《天堂的微笑》在台中市霧峰區亞大醫院進行拍攝，並於秋紅谷生態公園、泰安車站、台中國際機場及梧棲童綜合醫院等地取景。台中市政府新聞局長吳皇昇特別前往探班，感謝劇組讓台中躍上螢幕，也預祝收視長紅，吸引觀眾來台中取景地點「朝聖」。

金鐘獎導演姜瑞智稱讚台中氣候條件，很適合影像創作，天候穩定且交通方便，城鄉風貌多元，讓劇組滿足各種類型實景拍攝需求，加上新聞局的傾力相助，拍攝順利。

「全劇每一集都有台中重要場景露出！」製作人徐志怡表示，台中城市風貌多元，城市生活步調溫和平順，最適合劇中家庭生活的氛圍，也感謝拍攝期間，市府新聞局用心協助。

吳皇昇致贈劇組代表及演員台中太陽餅及飲品，祝福拍攝順利。他表示，感謝劇組人員的辛勞，希望上映後收視長紅，中台灣影視基地今年下半年將正式營運啟用，歡迎劇組成員重回台中拍戲。

吳皇昇表示，位於霧峰區的中台灣影視基地，為國內首座公辦民營片廠，規畫國際級人工造浪池、深水池及國內最大室內攝影棚、中型攝影棚等設備，現階段已點交給國內專業片場營運團隊進駐，希望結合台中得天獨厚的氣候條件、多元豐富的景觀，以用心專業的協拍服務及影視輔導，吸引國內外劇組前來取景。

(中時 )