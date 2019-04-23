美國宣布，美國對進口伊朗石油制裁的豁免5月2日到期後將不再延長，也不再有緩衝期。大陸已反對華府對伊朗採取「單邊制裁」和「長臂管轄」。美國之音今天報導，有分析人士說，大陸事先早就知道美國會終止進口伊朗石油制裁的豁免。華府這個決定不會影響美陸貿易談判。

大陸對美國這一決定由外交部發言人耿爽22日在例行記者會反應表示，北京反對華府對伊朗進行「單邊制裁和長臂管轄」。他還表示，「北京與伊朗的合作是公開、透明、合理合法，而且應當得到尊重。」

美國之音報導，目前不清楚北京在豁免到期之後會採取什麼樣的行動。美國務卿蓬佩奧在記者會表示：「我們清楚的表明：如果你不遵守這個決定，那將會有制裁。」

大陸的電信巨頭華為公司的財務長孟晚舟因為公司涉嫌違反美國對伊朗的制裁而受到起訴。

北京與華府目前正在舉行貿易談判，以結束貿易戰。川普政府終止進口伊朗石油制裁豁免的決定是否會影響到美陸之間的貿易談判以及整體的美陸關係呢？

美國之音報導，美國企業研究所的常駐學者史劍道(Derek Scissors)認為，這不會有什麼影響。他說：「中國事先早就知道（美國會終止進口伊朗石油制裁的豁免）。」

根據華盛頓智庫中東研究所的資料，在2011年，大陸從伊朗進口的原油達到每天55萬桶，相當於大陸所有原油進口的11％。受美國與歐盟對伊制裁的影響，大陸2012年與2013年從伊朗進口的石油急劇減少了百分之20％，從伊朗進口的原油占大陸所有原油進口的比例下降到8％。到2013年底，伊朗與五常任理事國＋1的談判取得進展使得大陸從伊朗進口的石油恢復到制裁前的水準。在2014年，大陸從伊朗進口的石油增加了28％。此後，這一數字基本上保持穩定。

(中時 )