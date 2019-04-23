美國白宮當地時間22日發表聲明說，美國不會延長對有關國家和地區購買伊朗石油的豁免期。美國媒體分析，這意味著美國將制裁5月2日以後繼續購買伊朗石油的國家。中共黨媒《環球時報》社評指出，就大陸來說，不必與美在伊朗問題上搞攤牌，也不能由它說什麼就是什麼。加強多國協調，能拖則拖，拖不了就變通，變通不了再具體情況具體分析。在抵制美國對伊制裁問題上，不能不要原則，也不能不顧利益。這是競賽格局和智慧的時候。

去年11月，美對伊朗制裁生效後，同意8個國家和地區繼續進口伊朗石油6個月，其中義大利、希臘和台灣已將從伊朗的石油進口降至零，仍從伊朗進口石油的是大陸、印度、日本、南韓和土耳其。

社評認為，首先，這是美國典型的單邊主義霸權表現。其次，美國打擊的不僅是伊朗，也讓很多國家和地區蒙受損失。消息一出，國際原油價格立刻上漲2％至3％。即使石油進口國能順利找到進口的替代源，也會因此蒙受損失。

很多國家不可能因此痛快地配合美國制裁。新德里已要求美國延長對夥伴國的「豁免期限」。

社評認為，大陸是購買伊朗石油最多的國家，去年以來陸美關係又持續緊張，北京會怎麼做，顯然最受關注。這是個高度敏感的選擇，主張大陸應梳理清楚圍繞購買伊朗石油問題上幾個方面的利益及原則，爭取對大陸國家利益損失的最小化。

社評分析，這些利益和原則包括：

大陸需要與英法德俄共同維護伊朗核協定，也需要保持同伊朗的友好合作關係。

大陸應堅決反對美國的霸道做法，但也不能在伊朗問題上舉旗與美對抗。北京應與其他大國協調應對美國制裁伊朗的對策。

陸企的經營安全應被放到重要位置，它們有根據實際情況決定繼續與伊朗開展合作或撤出伊朗的權利。

美國撤出伊朗核協定並重新舉起制裁大棒，是華府受到批評最多的行為之一。這樣做對德國等歐洲國家衝擊很大，歐洲幾個大國普遍支持本國公司繼續留在伊朗，但那些公司擔心美國制裁，實際都在縮小在伊朗的經營。為應對美國的金融制裁，歐盟提出另建一個支付體系，但沒有對歐洲公司起到實際安撫作用。

(中時 )