立法院院會今三讀修正《家庭教育法》，除了明定教育部主掌家庭教育法規及政策，各縣市的家庭教育中心需進用家庭教育專業及社會工作專業人員，並於修法後3年內至少達進用人員總數1/2以上。修正條文並通過附帶決議，要求教育部自明年起，家庭教育預算應較前一年度預算增列1/2並逐年成長。

《家庭教育法》修正案明定，各縣市主管機關應設家庭教育中心應置主任1人，可專任或教育局處長兼任；新法也要求各級主管機關應將家庭教育的相關資料提供給醫療機構、國民小學及戶政機關，並提供新生兒父母、辦理小學生新生註冊、結婚登記、離婚登記及出生登記的民眾。

此外，立法院今也三讀通過《專科學校法》，現行原規定專科學校得設夜間部，但新法實施後，過去設立的專科夜間部應依法轉為進修部，但不影響修法前的師生權益，並增加具專科學校畢業程度者自學進修學力鑑定考試的法源依據。

(中時 )