基隆市政府將進行大改組，交旅處的觀光業務與行政處新聞科業務將進行整併，另成立「觀光及城市行銷處」，交旅處則更名為「交通處」。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌今日宣布市府將改組。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌今（23）日在市務會議後記者會宣布，市府各局處將進行整併調整，原先的交通旅遊處，將改為「交通處」；觀光業務將和行政處新聞科業務整併，成立「觀光暨城市行銷處」；原先的行政處則會跟研考處整併為「綜合發展處」；此次為市府數十年來首次啟動組織改造，將會更有效率。

林右昌表示，為因應市政建設及整體業務發展，與時俱進，市府市務會議今日通過「一級單位名稱與業務職掌組織調整草案」，將送市議會審議，交旅處的觀光業務與行政處新聞科業務，整併成立「觀光及城市行銷處」。

林右昌說，為促使市府各局處與業務執行調合，近年陸續進行組改工程，讓業務推展順暢，分別完成民政處兵役科、區公所兵役課整併，社會處長青身障科調整、財政處所轄科整併，還陸續新成立都發處都市更新科、交旅處停車管理科，以及工務處公園管理科，在今年3月改隸都發處。

他指出，4年來微幅調整組織功能，讓市府有效運作，因應新興業務需求，但仍不足因應市府整體業務及市政推動需要，今日啟動組織改造，交旅處觀光業務與行政處新聞科業務，整併成立「觀光及城市行銷處」，交旅處並另更名「交通處」，專注交通相關業務。行政處則與研考處，整併「綜合發展處」。

林右昌進一步說明，其餘局處維持現行架構，會持續針對局處內，科室職掌業務與組織名稱，在下階段進行調整，目前市府調整方案幾近完成。

(中時 )