「麗寶假期饗樂券」多場域皆可使用，圖為麗寶國際賽車場。（麗寶樂園度假區提供）

福容大大飯店推出連鎖餐券買10送2優惠。（麗寶樂園度假區提供）

「麗寶假期饗樂券」多場域皆可使用，圖為馬拉灣設施。（麗寶樂園度假區提供）

2019台中國際旅展將於26日登場，吸引上百家業者單位參展，位於后里的麗寶樂園度假區摩拳擦掌搶攻客源，首度祭出「麗寶假期饗樂券」，一次就能玩遍整座度假區，食衣住行一應具全，另福容「聯合住宿券」更下殺2.3折，加碼再送餐飲抵用券，消費者若要搶便宜手腳得夠快。

麗寶樂園度假區占地200公頃，為全台最大規模，為讓遊客一次享受多元娛樂，首度推出麗寶假期饗樂券，買5張送1張，每套售價3300元，平均每張只要550元，最低下殺3.6折，多場域皆能使用。

如探索世界遊樂園、馬拉灣水樂園、天空之夢摩天輪、密室逃脫，或到麗寶國際賽車場馳騁Parolin、Sodi、CRG三款進口卡丁車，也可享用福容大飯店麗寶樂園店田園咖啡廳午餐、淡水漁人碼頭店景觀塔、健身房、三溫暖等休閒設施，任由自己選擇。

每年旅展暢銷商品雙人水陸暢遊卡，能一年內無限次暢玩雙樂園，兩人只要3999元，讓你天天玩樂園不用6塊錢！福容大飯店聯合住宿券旅展期間買10送1，平均1張只要2454元(原價$2699)，購買再加贈最高2000元餐飲抵用券。

福容連鎖餐券推出買10送2優惠，平均一張567元(原價680元)即可嘗遍福容全台14個據點的中西日式、港點套餐或精彩自助百匯。

台中旅展將於26日登場，現場福容大飯店位於0209號攤位，將推出滿額抽萬元住宿券，加入享福卡會員還有機會獲得價值超過6萬元的福容風呂別墅住宿券；位於0108號攤位的麗寶樂園度假區也將有樂園免費門票、周邊商品等多項好禮可抽，民眾若要搶便宜，手腳得要夠快喔。

(中時 )