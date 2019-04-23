高雄市長韓國瑜選不選2020總統，引起各界強烈關注，原先傳出他有意願且「有條件承擔」，不過韓今（23）日上午正式宣布「沒辦法參加黨內現行制度的初選」。民進黨前代理黨主席、基隆市長林右昌在市府被問及看法，林僅表示，「這是國民黨的家務事，他們的初選，我們不予評論」。

(中時 )