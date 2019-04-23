韓選不選總統？民進黨前代理黨魁這樣說… 14:072019/04/23 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨前代理黨主席、基隆市長林右昌。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜選不選2020總統，引起各界強烈關注，原先傳出他有意願且「有條件承擔」，不過韓今（23）日上午正式宣布「沒辦法參加黨內現行制度的初選」。民進黨前代理黨主席、基隆市長林右昌在市府被問及看法，林僅表示，「這是國民黨的家務事，他們的初選，我們不予評論」。 (中時 ) #民進黨 #代理 #市長 #初選 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃暐瀚：郭台銘參選 僅能拉到這類韓粉 04:182019/04/19 政治 蔡賴之爭若再惡化 名嘴4字揭民進黨2020結局 05:342019/04/20 政治 菜農諷小英「天授王權」 民進黨共產黨化 12:032019/04/20 政治 徵召初選 王鴻薇：千萬不必再詢問韓國瑜意願 13:142019/04/20 政治 韓國瑜聲明將講什麼？ 內容提早曝光 23:462019/04/21 政治 吳：不會協調 徵召韓初選不變 04:102019/04/22 焦點新聞 聽完韓國瑜聲明笑了！杏仁哥：絕對支持韓選總統 11:542019/04/23 政治 內幕》誰開背後那槍？近韓人士指是杜紫宸的爆料 11:562019/04/23 政治 回應韓國瑜聲明 國民黨中央籲韓國瑜參與初選 12:532019/04/23 政治 抱不平！陳美雅心疼韓國瑜受委屈 13:352019/04/23 政治 政治熱門新聞 內幕》誰開背後那槍？近韓人士指是杜紫宸的爆料 - 政治 韓熱度再起 蘇煥智曝關鍵 - 政治 回應韓國瑜聲明 國民黨中央籲韓國瑜參與初選 - 政治 - 中時 中華民國不能沒有韓國瑜！許淑華千字文網哭了 - 政治 馬英九執政vs.蔡英文執政 洪孟楷一比好諷刺！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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