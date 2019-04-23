曾任職白宮的美國學者韋德寧（Dennis Wilder）22日表示，美國對中國的防備心十分高，根據調查曾到中國留學的美國學生們回來後很難通過背景審查，很難在政府找到職位。

曾任小布希政府國安會亞洲事務資深主任的中央情報局前中國分析師韋德寧（Dennis Wilder）表示，政府設立了一些獎學金專案，把學生送到中國，讓他們學習中文和中國文化。我們出錢送他們去，以便他們以後可以回來為美國政府服務。但當他們回來準備加入美國政府的時候，卻因為背景審查無法通過！只因這些人曾經在中國待過。

資料顯示，2017年到2018年，只有1萬2千名美國學生前往中國留學，但大約有36萬中國學生在美國留學。 其中2010年美國留學生施萊佛（Glenn Duffie Shriver）被捕後，華府對留中的美國學生開始產生懷疑。他認為，這一定會影響美國學生留學中國。

韋德寧更說許多他的學生們從中國回到美國，正準備效力美國政府的時候，卻被告之，不需要。他說，這是一個沒道理的政策。他呼籲政府對此事給予關注。

(中時 )