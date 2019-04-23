針對2020總統大選，高雄市長韓國瑜今（23日）發表聲明，表示無法參加國民黨現行制度的初選，但會守護中華民國的發展及守護。對此，高雄市議員陳美雅為韓抱不平，表示韓國瑜不怕承擔責任。但韓國瑜現在身分是高雄市長，如果黨中央要韓主動表態，會讓韓國瑜受到委屈和為難。

陳美雅表示，韓國瑜不畏艱難，如果國家需要他，他絕義不容辭。但是韓國瑜現在身分是高雄市長，所以當黨中央拋出難題，要他主動表態，會讓韓國瑜無法參加初選，也讓韓國瑜受到委屈和為難。

陳美雅更為市民和台灣人民發聲，她指出，當去年國民黨跌到谷底，許多支持者對政治感到失望，韓國瑜以他一己之力，拉抬全台選情，並成功翻轉15 個縣市。韓國瑜對國民黨的貢獻不容被否認和忽略，國民黨是不是也應該頒發榮譽狀給韓國瑜？

陳美雅指出，現在任何要韓國瑜主動表態的方式是不可行的。國民黨如果要派出最強的人選，那麼黨中央可用強制徵召的方法，將韓國瑜納入民調的參考，這是最好的制度。

陳美雅再指出，韓國瑜最在意的還是高雄市民的感受，所以他無法主動表態，既然國民黨都可以替鴻海董事長郭台銘量身打造參選方法，為什麼不能替韓國瑜開一條路？

陳美雅更要國民黨不要忘記，在國民黨最艱困的時候，是韓國瑜勇敢承擔責任，救了全黨。那麼國民黨如果愛惜韓國瑜，應該要尊重韓的想法。

(中時電子報)