新竹市議會議長許修睿在此次臨時會提出「新竹市動物保護自治條例草案」，今天特別帶著認養的寶弟、寶妹現身說法。（陳育賢攝）

新竹市議長許修睿（後右）與夫人許林俞彣特別帶著夫妻倆在流浪犬之家領養的兩隻曾經受虐的大小貴賓犬「寶弟」、「寶妹」一同到議會「現身說法」。（陳育賢攝）

新竹市議會議長許修睿在此次臨時會提出「新竹市動物保護自治條例草案」，獲議會18位議員共同連署，今天並通過1讀。（陳育賢攝）

新竹市議會議長許修睿在此次臨時會提出「新竹市動物保護自治條例草案」，今天特別帶著認養的寶弟、寶妹現身說法。（陳育賢攝）

動物保護是全民共識，為了落實動保理念，讓主管、執行機關在執法上有所依循，新竹市議會議長許修睿在此次臨時會提出「新竹市動物保護自治條例草案」，內容明訂23條相關法條，希望補強中央動保法的不足，未來飼主帶毛小孩未使用鏈繩，持有獸鋏…等，都將受罰。

許修睿表示，近來動物受虐事件時有所聞，相信所有議員都會支持這項法案，真正終結這些不幸事件，達到保護動物、尊重生命的目的，昨天此草案已在臨時會中1讀，希望在周四、周五兩天能夠通過2、3讀，讓此條例早日實行。

今天上午的記者會中，許修睿夫人許林俞彣特別帶著夫妻倆在流浪犬之家領養的兩隻曾經受虐的大小貴賓犬「寶弟」、「寶妹」一同到議會「現身說法」。

許修睿說，寶弟跟寶妹雖然是名犬，但是4年前的飼主疑似只把他們當生財工具，在收到錢後就把他們隨便棄置空地，當時還發生貓吃貓、狗吃狗的慘狀而遭民眾檢舉，骨瘦如柴的寶弟寶妹幸運被送到動保所收容，1年前他與太太到流浪犬之家，對寶弟寶妹一見如故，就當下認養。

現在寶弟與寶妹都住在竹蓮寺，而寶弟是原種大貴賓，身高如一般中型拉布拉多，品種較少見，加上其個性活潑大方，深受香客喜愛，許修睿也稱讚寶弟寶妹是非常盡職的「接待人員」。

許修睿指出，他與多位議員的服務處經常接獲流浪貓犬的受虐陳情案件，他認為「愛牠就不要傷害牠」，希望更多的動物受到應有的對待與保護，加上許多相關協會的建議，因此催生「新竹市動物保護自治條例」。

新竹市動物保護自治條例草案總共有23條，希望能補足中央母法的不足，較重要的有包括第6條規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應使用鏈繩、箱籠或其他防護措施，違者將處以新台幣3000元以上1萬5000元以下罰緩。

草案中也規範雇主須擅盡宣導教育責任，如無擅盡責任導致勞工捕捉、宰殺甚至食用貓犬等案件發生，除了勞工本身，將針對雇主處以新台幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰緩。

另，獸鋏方面除了母法規範的「不得製造、販售、陳列或輸出入」之外，也在自治條例草案中，加註「非經主管機關許可，不得持有獸鋏」的規定，並另訂獸鋏回收獎勵辦法，以杜絕民眾使用獸鋏違法捕捉動物的情形。

新竹市旺旺流浪動物協會理事長楊穎蘋與「傾聽浪浪」動保畫家張育榕等人也特別到場感謝新竹市議會，希望這個條例真正能夠喚起民眾對於保護動物尊重生命的意識，讓毛小孩擁有被愛的權利。

此草案是由議長許修睿提案，包括副議長余邦彥、議員張祖琰、林耕仁、徐信芳、顏政德、蕭志潔、陳啟源、林慈愛、羅文熾、段孝芳、陳治雄、吳青山、黃美慧、李國璋、鍾淑英、陳慶齡、黃文政、田雅芳等18位議員共同連署。

(中時 )