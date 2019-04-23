曾晉見教宗的私立輔仁大學聖博敏神學院神父教授曹伯睿，去年底持有安毒被逮，事後他透過臉書致歉「給了社會不好的示範，會完全的戒除，表示我的意志與決心」台北地檢署考量他已認罪，同意緩起訴，須自費赴醫院進行戒癮治療。

45歲曹伯睿前年底曾陪同台灣教會合作協會代表團晉見教宗。曹男坦承，去年4月從網路上認識1名外籍友人，曾到對方的國外住處一起吸安而染毒癮，返國後在夜店向人購毒。

檢警調查，去年11月12日晚間，曹伯睿坐在北市健康路的公園，松山警分局員警巡邏經過，見他眼神閃爍、心虛並作勢離去，攔下盤查，曹一度拒絕出示證件，最後被帶回警局，他才承認身上攜有安非他命毒品，並交出身上的3小包安毒。但曹被逮後不到1個月，去年12月4日下午，再於公園被警方盤查，其隨身包包內被起獲1包安毒，被依毒品罪送辦。

曹事後透過臉書發文承認染毒，表示「持有違禁品就是不對，沒有任何的藉口，違禁毒品或許帶來短暫紓壓，卻給人的身、心造成不好影響」，呼籲大家絕對不能輕易嘗試。

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(中時 )