江姓男子3年前在新北市一間生存遊戲店，以5500元購入空氣槍，當年底借給胞弟，沒想到江弟耶誕夜在龍潭住處拿出來把玩，不慎擊發，子彈當場貫穿江弟的心臟、肝臟，緊急送醫仍搶救不治，桃檢警將槍枝送鑑定，確認是有殺傷力的印尼canon廠制707型，依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴江男。

27歲江姓男子2016年6、7月，在鶯歌一間生存遊戲模型槍店，以5500元購入一把空氣槍，同年底借給胞弟，沒想到12月24日凌晨，江弟在龍潭住家2樓把玩空氣槍，竟因不明原因擊發，鉛彈直接射穿他的左前胸壁，造成左心室及肝臟貫穿傷引發出血性休克死亡。

檢警獲報到場相驗，不但在現場查扣一把空氣槍，經解剖複驗，確認死者體內的鉛彈就是查扣的空氣槍擊發，主動簽分偵辦，追出江姓男子購槍。江弟的陳姓友人也證稱案發前幾天，曾看到江弟把玩跟江男借來的空氣槍，江家父母也證稱槍是哥哥所有。

檢警送驗發現空氣槍具殺傷力，江男到案坦承借槍給弟弟，沒想到會發生意外，桃園地檢署仍依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》將他提起公訴。

(中時 )