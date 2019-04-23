清泉崗機場105年升格台中國際機場，106年8月台中市政府開始進行機場周邊門戶地區土地規劃與都市計畫變更，經過市都委會審議通過後於107年11月送內政部都委會審議，卻在今年3月函請內政部暫緩排會審議；市議員楊典忠質疑台中航空城計畫恐生變，惟恐前市長林佳龍規劃的國際級城市門戶意象告吹。

楊典忠表示，清泉崗機場周邊門戶地區開發案是林佳龍前市長任內積極推動的台中航空城計畫，不僅攸關台中國際機場及港區未來發展，尤其台中市政府『中進中出』政策希望透過機場帶動中台灣鄰近縣市及中台區塊整體發展。

楊典忠說，但是行政院核定台中機場2035整體規劃，定為台中機場為低成本航空發展基地，與地方規劃區域發展有很大的落差，影響台中航空城開發期程，他要求市府儘速提出2035台中機場因應對策，並向中央溝通補件。

都發局專案報告指出，依 107 年 8 月 7 日行政院核定交通部民用航空局提報之「台中機場 2035 年整體規劃(中部國際機場整體規劃及第一期發展計畫修訂計畫)」案，台中國際機場未來可朝三個方向發展：（1）作為臺灣低成本航空發展基地。（2）作為國際航空運輸成長備援能量。（3）作為中部地區航太關聯產業發展核心。

都發局表示，（1）部分航空運輸服務及關聯服務產業如自助登機保險銷售、市區免稅商店或銀行換匯服務等可於航專區內營運。（2）航專區朝「多功能立體交通運輸轉運特定區」進行規劃。（3）臺中捷運延伸至臺中國際機場(陽西區)。（4）於國道三號清水休息站附近新增聯外道路。

都發局強調，市府研擬的೿市計畫變更案已辦竣草案公開展覽，並經本市೿委會專案小組審竣，೿市計畫之規劃內容尚有參照「臺中機場2035 年整體規劃」進行再檢視及補充之必要。

(中時 )