備受關注的台北雙子星C1D1案，目前經濟部投審會正在審查，不過，北市議會交通委員會23日發現，投審會對最優申請人香港商南海發展集團要求5月13日前提出「具跨境服務資格的我國不具利害關係獨立專家」擔任公正第三人，議員質疑這根本是替死鬼，沒有人會想擔任，質疑這就是中央用行政程序實質卡關。對此，北市捷運局回應，已有沙盤推演。

市府對外聲稱雙子星案預計3月簽約，但遭疑有陸資背景，投審會仍未完成審議，議員汪志冰指出，搞到現在也不確定何時可簽約，投審會不只調查投資公司背景，還要了解是否有陸資、影響國民健康，如果是這樣，強烈認為市長柯文哲講法是對的，中央用行政程序實質卡關，讓投資廠商最後玩不下去，懷疑柯P耐心還有多久，說不定是選總統關鍵。

議員徐弘庭質疑，南海團隊起家在大陸廣州，若要查交叉持股狀況，恐怕要半年以上，雙子星還可以等嗎？柯文哲雖然說要親自去處理，但怎麼處理也不知道，市民權益不能拖在這裡。

承辦招商的北市捷運局長張澤雄指出，市府態度盼投審會可以快決定，但投審會正在等各部會審查意見，雙子星案最怕懸而不決，他還透露，投審會最近來文要求南海團隊必須在5月13日提出「具跨境服務資格的我國不具利害關係獨立專家」，提出財務規畫與償債能力分析。

議員戴錫欽表示，這根本是找麻煩，議員潘懷宗不滿批評，投審會自己要有能力去查，怎麼會要求南海團隊提出公正獨立機關背書？萬一未來發生問題，投審會不願負責的情況下誰肯負責？他說，第三公正人就是替死鬼，根本沒人敢擔任第三公正人。

議員徐巧芯指出，柯文哲曾說若中央用政治性決定會翻臉，若市長都表態會翻臉，捷運局當然要提出強而有力的反駁，不能到最後被人說只是講講。

對此，張澤雄回應，如果申請人在5月13日未提出補件內容，投審會將提出駁回，但「駁回」的意思必須由投審會解釋，捷運局已有沙盤推演，被駁回後可能由次優申請人遞補或重新招商，不過，南海團隊可能會提出行政救濟，這麼一來預計還要再花半年時間。

(中時 )