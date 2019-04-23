前行政院長賴清德今天與台北新創實驗室的年輕創業團隊對談並參加網路直播，一向拘謹、西裝筆挺的賴清德，被美女主持人問到，「網友說賴醫師是西裝控」；賴清德說，「我甚至可以把西裝脫掉」，當場表演「脫掉」。

賴清德今與創新團隊舉行一場「威廉賴（William賴英文名）VS青年創業家」；主持人說，今天不能說的兩個字是什麼？結果台下創業家打趣說，「凍蒜！」惹得全場大笑。

主持人說，今天對談，大家什麼都能說、都能問，例如「威廉賴那麼帥為何要中分？」

此外，賴清德今參加網路直播時自我介紹，「我很有『ㄑㄧㄢˊ』，是前行政院長、前台南市長」；女主持人說，很難得看到賴醫師穿的很輕鬆，但是還是有穿西裝外套，打領帶、西裝筆挺。

賴指出，以前當立委、行政院長、市長，出席的場合比較正式，早上參加告別式、晚上參加婚宴，一套西裝可以解決所有問題，久而久之，穿習慣，讓人家以為我只穿西裝，

主持人：網路上有人都在問，「賴醫師是西裝控嗎？」賴清德說，「我甚至可以把西裝脫掉！」主持人開心說，「好啊好啊！」隨後賴當場把西裝脫掉說，其實沒有公務我也是跟大家一樣，穿得很輕鬆。主持人說，「其實這樣比較年輕啦。」

被問到，若不從政會創什麼業？他說，「我可能繼續當醫師」，會選擇跟醫學有關的創業，如何在治療上提升，例如奈米藥物、用新科技改善醫療技術等，讓醫療服務更好。

被問到，很多創業者到了適婚年齡都還是單身；他說，可找志同道合的夥伴，不要把婚姻的門關掉，若有一半協助，兩人力量會比一個人到，創業成功，也不忘社會責任。

(中時 )