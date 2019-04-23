台中50歲林先生長期飲酒，多年前就醫發現肝硬化，被醫師下了禁酒令，日前他聽信鄰居提供的治療肝病偏方，逕自喝了1個月「石柏湯」，之後回肝膽科門診檢查，肝功能沒有好轉或惡化，反而發現腎功能出問題，腎臟血清肌酸酐指數飆破正常值2倍，差點就要洗腎。

林先生8年前被診斷出患有肝硬化，定期在台中慈濟醫院檢查追蹤，他在半年前聽信鄰居治療肝病偏方，自行把種植的「石柏」熬湯飲用1個月，之後回肝膽科門診檢查，醫師發覺他的腎臟血清肌酸酐指數異常，飆破正常值2倍！

腎臟內科主任陳一心研判，林男因飲用石柏湯汁導致急性腎衰竭，屬於腎因性急性腎衰竭，經服藥治療，腎功能指數恢復至正常值。還好林先生因肝疾定期回醫院追蹤，在身體沒出現嚴重狀況時，及時發現治療，避免洗腎。

陳一心解釋，腎臟是人體重要的代謝器官，長期服用任何中、西藥物或健康食品，最好定期抽血檢查，確認腎功能有無受到服用藥物影響。草本植物就算要入藥，也必須經由專業醫師判斷，患者不該聽信偏方，盲目服用。

(中時 )