高雄市長韓國瑜宣今日布不參加國民黨現行初選，國民黨表示，肯定韓國瑜對高雄及中華民國的未來發展關心。國民黨仍希望，2020總統大選黨內初選辦法將由中常會充分討論決議後實施，盼望韓國瑜同志亦能參與初選。

另外，民進黨回應表示，每個人都有參選的權利，而不管國民黨最終人選是誰，民進黨都有信心提出最強人選應戰。然而，縣市首長還是以市政為優先，做好市政才是重點，韓國瑜的市政成績還沒看到，他應該要做好他市長的工作，落實對市民的承諾才對。

(工商 )